На Ставрополье построят первый экотехнопарк в РФ

Строительство первого экотехнопарка в Ставропольском крае удобно для всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, передает "Интерфакс".

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что в Ставропольском крае особая экономическая зона, бенефициарные режимы позволят инвесторам получить от этой площадки дополнительные выгоды. Абрамченко также подчеркнула, что строительство площадки именно в Ставрополье удобно с точки зрения логистических маршрутов для Северного Кавказа.

"Именно здесь стартует первый экотехнопарк из восьми, которые мы должны создать к 2030 году в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", – сказала вице-премьер.

Абрамченко встретилась с главой региона Владимиром Владимировым для обсуждения реализации проекта.

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