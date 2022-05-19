Полиция Бремерхафена: стрелявший в гимназии действовал в одиночку

Открывший стрельбу в гимназии Бремерхафена в Германии действовал в одиночку – об этом сообщается в официальном аккаунте полиции города в соцсетях. Дополнительную информацию о происшествии представители силовой структуры обещали обнародовать позднее.

В полиции также добавили, что совместно с коллегами из Бремена тщательно проверили здание гимназии. Все учащиеся и персонал покинули его, сейчас с ними работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент в учебном заведении произошел в четверг утром. Мужчина открыл стрельбу. Сообщалось об одном тяжело раненом, предположительно, это работник гимназии.

Сейчас перекрытие дорог в районе гимназии снято. Полиция продолжает работать на территории учебного заведения.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.