Белгородское МЧС опровергло информацию об эвакуации граждан

В Белгородской области ГУ МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей из районов, граничащих с Украиной, передает РИА Новости.

Сегодня жителям региона звонили с неизвестных номеров, представлялись сотрудниками МЧС и говорили о скором начале эвакуации из приграничных с Украиной районов региона. Сотрудники МЧС сообщают, что данная информация является фейком.

Главное управление МЧС по Белгородской области напоминает гражданам, что нужно доверять только официальной информации.

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