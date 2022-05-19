В Кракове пострадало граффити с Зеленским

В польском Кракове пострадало граффити с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его облили красной краской.

Теперь на портрете Зеленского, выполненном в цветах украинского флага, появились красные кляксы. Об этом сообщает РИА Новости.

С 24 февраля в Польшу прибыли более 3 миллионов украинских беженцев. Польское издание Rzeczpospolita обращало внимание на то, что Варшава и Краков буквально переполнены ими и больше не могут их принимать.

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