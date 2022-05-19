Илон Маск подкинул Белому дому проблем

Сенат США утвердил законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Теперь его должен подписать Байден. Сегодня он принял у себя глав Швеции и Финляндии, чтобы обсудить их вступление в НАТО. Проблем с заявками этих стран становится все больше. Вслед за Турцией о нежелании пускать новых членов в Альянс заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Еще одну проблему – уже во внутренней политике – создал Белому дому Илон Маск. Он неожиданно заявил, что примкнет к республиканцам. Как американские демократы реагируют на все эти вызовы?

Тех, кто в срочном порядке захотел вручить собственную безопасность в руки мирового жандарма, в Белом доме принимали в алфавитном порядке. Алфавит, само собой, латинский, где сначала идет f. Потому первым к крыльцу подъехал автомобиль с финским президентом Саули Ниинисте. С премьером Швеции Магдаленой Андерссон Джо Байден фотографировался уже следом. К прессе вышли вместе. Так же, как и хотят вступать в НАТО. Расширение Альянса Байден назвал победой демократии. Ни много ни мало.

"Новые члены, вступающие в НАТО, не являются угрозой для какой-либо страны. Никогда не были. Цель НАТО – защищать от агрессии. Вот его цель – защищать. Стоя сегодня вместе, мы отвергаем кровавое утверждение, что сила порождает право", – считает Байден.

Представителей Сербии или Ливии в Белом доме не было, поэтому про "миролюбивое" НАТО Байден мог говорить, никого не стесняясь. А его гости сразу начали сдавать экзамен на североатлантичность. Для президента Ниинисте он содержал в себе еще и элементы экзамена по-английскому. Надо было победить акцент, читая по бумажке: "Я хочу заверить, что Финляндия станет сильным союзником НАТО. Мы относимся к нашей безопасности очень серьезно. Финские Вооруженные силы – одни из самых сильных в Европе. Мы постоянно инвестируем в развитие наших возможностей".

Премьер Швеции, которой Байден по ходу встречи придумал новую фамилию (не Андерссон, а Эндерссон), про сильную шведскую армию говорить не рискнула, зато ввернула про зеленую повестку: "Наши страны работают вместе над преодолением глобальных вызовов. Швеция показала, что снижение выбросов может идти рука об руку с ростом экономики. Сейчас в Швеции зеленый переход создает тысячи рабочих мест через инвестиции в заводы по производству батарей, зеленую добычу и производство стали без ископаемого топлива. Мы создали первую в мире сталь без использования ископаемого топлива".

Позади говоривших располагались флаги, а так как цвета шведского совпадают с украинским, то можно сказать, что Украине все время была на заднем плане. Еще и Байден надел галстук под цвет. Но в новом уравнении североатлантической безопасности, которое США пытаются сложить на коленке, есть куда более значимые переменные, главная из которых – переменчивая Турция. Накануне в Америку прилетал турецкий министр иностранных дел. Встречался с госсекретарем.

Именно Анкара – главное препятствие на пути в НАТО для Стокгольма и Хельсинки. У Турции к ними сразу несколько претензий. Там недовольны отказом поставки нескольких типов вооружения – из-за участия турецкой армии в конфликте на территории Сирии, а также тем, что Финляндия и Швеция поддерживают Рабочую партию Курдистана и проповедника Гюлена, которых турецкие власти считают террористами. И Чавушоглу с Блинкеном был совсем не по-восточному прямолинеен: "Недопустимо, чтобы страны, которые хотят быть в НАТО, поддерживали террористические организации, направленные против нас. Это не только политическая поддержка. Например, Швеция поставляет оружие этим террористам. Говорят, оно идет на борьбу с ИГИЛ (запрещено в РФ), но на нас нападают с этим оружием. Наши солдаты и гражданские погибают от него".

Вашингтон, оказался между двух огней, и госсекретарь Блинкен явно пытался сгладить острые углы: "Сегодня Финляндия и Швеция подали свои заявления, и это, конечно, начало процесса, и мы будем проходить через этот процесс как союзники и партнеры".

В Турции уже дали понять, что пустым обещаниям не верят. У торга с американцами есть несколько конкретных предметов. После покупки Анкарой российских С-400 США отказались от поставок уже оплаченных истребителей F-35 и даже турецкие F-16 модернизировать отказались. В общем, что делать, в Вашингтоне вроде бы знают, но делают ровно наоборот.

Проснувшийся сенатор Менендес (председатель Комитета по иностранным делам) чуть было все не испортил: "Надеюсь, администрация обратит на это внимание, когда будет рассматривать заявку на F-16. Нужно сказать Эрдогану, что надо вести себя иначе, если хочешь хоть какого-либо рассмотрения".

В таком стиле успеха на турецком направлении они точно не добьются. А уж если в пакет по финско-шведской натовской сделке попытаются еще и турецкие интересы в отношениях с Россией упаковать, то и подавно, напоминает National Interest. Россия обеспечивает 45% природного газа Турции, 17% — нефти и 70% — пшеницы. Кроме того, российские туристы составили 19% общего потока в 2021 году, а "Росатом" строит в стране первую атомную электростанцию, которая должна начать работу в 2023 году. "Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнера в то время, когда турецкая лира потеряла 47% своей стоимости менее чем за год", – отмечает издание.

Плюс ко всему к НАТО турецкий президент, в принципе, относился с подозрением. А уж в нынешней ситуации и подавно. Слишком много хаоса в системе европейской безопасности создал Альянс.

"Он делал это в прошлом, он пытался не допустить, чтобы Расмуссен стал генсеком Альянса в 2009-м, совсем недавно – в 2019 году – Турция пыталась блокировать новые планы по защите прибалтийских стран и Польши. Он делал так раньше, он видит в этом способ в первую очередь впечатлить турков тем, насколько он важен. Его ждут выборы в 2023 году, а его рейтинг падает, потому что турецкая экономика находится в ужасном состоянии, по большей части из-за его ошибок в управлении. Но также он делает это ради того, чтобы отвлечь внимание России от того факта, что поставляет Украине беспилотники "Байрактар", которые являются одними из самих эффективны вооружений, которые получила Украина", – сказал Эрик Эдельман, бывший посол США в Финляндии и Турции.

США уже поставляют Украине много разного оружия, но аппетиты Киева растут по мере потребления. И, как выяснило издание Politico, некоторые вещи даже американской администрации поперек горла: "Украинские официальные лица все больше разочаровываются в том, что администрация Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия. Официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США прислать реактивные системы залпового огня или РСЗО. Украинцы обеспокоены тем, что Белый дом сдерживает опасения, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, что приведет к расширению и затягиванию конфликта".

Но разве не к этому стремились изначально, складывая обстоятельства так, чтобы обострение стало неизбежно. Впрочем, вины американский внешнеполитический истеблишмент за собой никакой не чувствует. В вашингтонском террариуме – редкое единодушие, пелену которого могут сорвать только внезапные откровения. Как случилось в Бушем-младшим, который пустился в рассуждения о причинах происходящего на Украине. Так Америка вспомнила, что еще до оговорок Байдена в ходу были так называемые бушизмы. И этот нынешний бушизм, видимо, сразу взобрался на вершину их рейтинга. "Президент Буш во время своей речи о России и ее президенте допустил, возможно, самую большую оговорку "по Фрейду" в истории", – пишут американские СМИ.

Ошибка отставного генерала Барри Маккафи на фрейдовский размах не тянет, но получилось тоже смешно. Четырехзвездный генерал и бывший советник Клинтона так вдохновенно писал об успехах украинской ПВО, что утратил последние остатки бдительности. Снабдил твит кадрами из компьютерной игры "Арма-3". Пришлось спешно удалять. Кстати, Маккафи – эксперт на MSNBC. Этот либеральный канал, как и CNN, Трамп и его сторонники называют фейк-ньюс. Сторонников, кстати, все больше.

К республиканцам примкнул Илон Маск, о чем написал: "В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев. А теперь посмотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня".

Демократы всеми силами пытаются помешать главной покупке Маска. Став полноправным владельцем Тwitter, он обещает изменить политику социальной сети, сделав менее токсичной. Ну, а пока что самый богатый человек в мире собирает 44 миллиарда долларов и пытается сбить цену.

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