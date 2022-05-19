Мужчину приговорили к 15 годам за попытку изнасилования 4-летней девочки

Жителя Мордовии осудили на 15 лет за попытку изнасилования 4-летней девочки, передает РИА Новости.

Установлено, что 9 июля 2021 года 49-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера, а также попытку изнасилования четырехлетней дочери знакомой, у которой он был в гостях.

Женщина написала заявление в полицию, злоумышленника задержали правоохранители. Подозреваемый находился под стражей на протяжении всего расследования.

В ходе судебного разбирательства обвиняемого приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Отметим, в ходе судебно-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.