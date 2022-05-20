Норвежская полиция задержала устроившегося резню злоумышленника

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника, напавшего утром в пятницу, 20 мая, на людей в провинции Бускеруд на востоке Норвегии.

Как следует из уточненной информации, которую приводит РИА Новости, в результате ЧП ножевые ранения получили как минимум три человека. Ранее сообщалось о том, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Сведения о трех раненых подтверждают представители местных властей. Напомним, что до этого говорилось о четырех госпитализированных.

Известно, что злоумышленник атаковал прохожих на улице, однако никаких данных о мотивах нападавшего по-прежнему нет.

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