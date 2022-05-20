Путин предлагает создать государственную систему защиты информации

Против России развязана война в информационном пространстве. Причем речь идет о скоординированных атаках, за которыми, по сути, стоят зарубежные государственные структуры. Об этом Владимир Путин заявил, открывая заседание Совета безопасности 20 мая. Отмечая, что в целом эти атаки провалились, президент тем не менее призвал укреплять оборону отечественного киберпространства, в котором, по его словам, не должно быть слабых мест.

России объявлена кибервойна, и это уже не отдельные случаи сетевого хулиганства или вымогательства, как это бывало и раньше, а широкомасштабные боевые действия.

Президент РФ констатировал, что количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растет. А с началом военной спецоперации на Украине вызовы в этой сфере стали еще более серьезными и масштабными.

"По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Атаки наносятся из разных государств. И при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур", – указал Владимир Путин.

Он напомнил, что в состав армий некоторых стран уже официально входят кибервойска. Глава государства указал на попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов российской информационной инфраструктуры.

Хакерам-одиночкам такие акции не под силу. На сайт "Госуслуги" только в первые два дня спецоперации было зафиксировано более 50 попыток взлома мощностью более терабайта в секунду. Такие можно провести, лишь используя одновременно несколько десятков тысяч компьютеров.

"В большинстве случаев используется следующая тактика атак: доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками", – сообщил Путин.

По его словам, в ход при этом идут самые современные технологии, применяется все более сложное программное обеспечение.

Несколько дней не работал видеосервис RuTube, о нападениях на свои интернет-ресурсы заявили и крупные промышленные объединения, такие как "Уралвагонзавод", и политические силы, в том числе "Единая Россия", и банки. Сбер отразил самую мощную за всю историю DDoS-атаку. И удалось зафиксировать, что вредоносный трафик шел из США, Японии и Великобритании. Многое для российской киберобороны было сделано заранее.

"Сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились", – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что все последние годы в этом направлении велась системная работа, поэтому РФ к этой атаке была готова. Отечественные специалисты серьезно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи. Удалось сделать многое, в том числе создать собственные уникальные технологии, добавил Путин.

Но этого недостаточно. На трети российских объектов критической инфраструктуры до сих пор вообще нет специалистов по кибербезопасности, а программное обеспечение, которым пользуются остальные, все еще преимущественно зарубежное. И это один из инструментов санкционного давления на Россию.

"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства. Здесь не должно быть слабых мест. И принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан", – заявил президент.

В этой связи он предложил рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации, чтобы обеспечить более строгий контроль правил использования служебной техники, коммуникаций, связей.

В президентском указе № 250 черным по белому написано о том, что к уже к 2025 году в стране не должно быть защитных программ, произведенных за границей. Проект Основ государственной политики по информационной безопасности Совет безопасности страны одобрил.

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