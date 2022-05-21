В Новокузнецке мужчина сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты

В Саратовской области 61-летний мужчина погиб в результате пожара из-за непотушенной сигареты, передает "Федеральное агентство новостей".

В Новокузнецке пожилой мужчина забыл потушить сигарету и уснул, в результате чего в квартире начался пожар. Пожарные локализовали огонь, в доме спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяина квартиры.

Дознаватели установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.