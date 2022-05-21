Уникальная платформа "Северный полюс" отправляется на испытания

Ледостойкая платформа "Северный полюс" отправляется на ходовые испытания. Уникальное исследовательское судно встанет под флаг в Петербурге в июле. Далее платформа перебазируется в Мурманск, откуда уже в сентябре выйдет в первую экспедицию. Как "Северный полюс" изменит полярную науку?

Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс", построенная "Адмиралтейскими верфями" в Петербурге, выходит на ходовые испытания в Финский залив.

Корпус судна способен выдерживать сжатия многолетних льдов, что подтверждено модельными экспериментами. На борту для членов экспедиций созданы все условия для работы и проживания. На одной из палуб оборудована взлетно-посадочная площадка для вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Но главная ценность платформы – 15 научных лабораторий, которые будут комплексно изучать природную среду в Арктике. Ученые смогут проводить ионосферные наблюдения, геологические, химические и экологические исследования, исследования ледовых нагрузок, механики разрушения льда и многое другое.

За последнее десятилетие уровень арктического льда сократился на 13% по сравнению с 1979 годом, а средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90%. Запуск платформы очень важен для изучения изменений климата. В Арктике они наиболее заметны. На данных, полученных в Арктическом регионе, базируются глобальные модели климата и прогнозы погоды.

"Как развивается лед, какие у него там состояния, какие температуры, как формируются крупномасштабные, мелкомасштабные вихри, насколько тихоокеанские воды входят в Арктику, как Атлантика влияет, где у них там стыковки – то есть много-много-много задач", – перечисляет директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Российские ученые возрождают полярную науку. В СССР покорение Арктики по значимости не уступало освоению космоса. Почти 80 лет, вплоть до 2013 года, советские и российские дрейфующие станции проходили водами Северного Ледовитого океана.

Глобальное потепление сделало пребывание на льдинах небезопасным. Последняя экспедиция была экстренно эвакуирована. Затем данные об атмосферных, океанологических и ледовых условиях в Арктике получали только со спутников. Теперь платформа "Северный полюс" должна возобновить работу "в поле".

Наблюдения также важны для прогнозирования ледовой обстановки на Северном морском пути. Данные, собранные с помощью уникального научного судна, позволят создать инфраструктуру Северного морского транзитного коридора. Это глобальный проект для международных грузоперевозок по маршруту Азия – Европа.

Полярники уже активно закупают провизию и экипировку для экспедиции. Ее первый этап начнется в сентябре и продлится до весны следующего года. Второй будет более длительным.

Еще больше интересных и важных новостей на сайте "Смотрим", в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен. Новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram