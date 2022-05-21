Роскосмос готов вдохнуть новую жизнь в украинские предприятия

Роскосмос мог бы "вдохнуть новую жизнь" в ракетно-космические предприятия, которые расположены на освобождаемых в рамках спецоперации территориях Украины, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

"Мы действительно смотрим на такого рода возможность вполне конкретно", – сказал он.

Рогозин уточнил, что имеет в виду предприятия, когда-то бывшие "неотрывной частью единой космической семьи" СССР, в Киевской, Харьковской и других областях. Особо глава Роскосмоса отметил КБ "Южмаш" и Южмашзавод в Днепропетровской области. Завод, по его словам, является точной копией Красноярского машиностроительного завода, где производят новейшую российскую межконтинентальную ракету "Сармат".

Рассуждая о помощи украинским ракетостроительным предприятиям со стороны Роскосмоса, Рогозин привел аналогию с восстановлением судостроительных заводов в Крыму, после того как он вошел в состав России в 2014 году.

Гендиректор Роскосмоса сделал и ряд других важных заявлений. Он, в частности, сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" встанут на боевое дежурство в конце осени, хотя их испытания продолжатся и дальше. Вместе с тем Рогозин выразил надежду, что применять "Сармат" никогда не придется.

Глава госкорпорации рассказал о разработке системы предупреждения о ракетном нападении, а также функционировании группировки спутников, изготовленных и запущенных как в интересах Роскосмоса, так и Минобороны.

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