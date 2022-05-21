Появилось видео удара "Калибрами" по складу с оружием из США и Европы

Минобороны России продемонстрировало видео нанесения удара высокоточным оружием морского базирования по цели в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Выпущенные с борта фрегата Черноморского флота ракета "Калибры" поразили крупную партию оружия и военной техники, доставленной на территорию Украины из США и Европы.

Отмечается, что уничтоженное вооружение предназначалось для группировки ВСУ в Донбассе.

Напомним, что с 24 февраля на территории Украины продолжается специальная военная операция. По последним данным, летчики-истребители и части ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25, а ракетные войска и артиллерия, помимо прочего, поразили лагерь подготовки сил специальных операций под Одессой, несколько батарей "Градов" и пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в Харьковской области.

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