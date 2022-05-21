В Анапе автомобиль упал с обрыва

В Анапе с края обрыва съехал автомобиль, передае "КП".
В районе смотровой площадки "800 ступеней" автомобиль сорвался с высоты, по данным МВД, на рулем находилась 34-летняя женщина.
На месте происшествия работают спасатели, специалисты оказывают помощь пострадавшим. ТС поднимают с обрыва.
Правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия, отметили в ОМВД РФ по городу Анапа.
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