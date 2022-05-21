В Иркутской области ликвидировали пожар, который тушили почти неделю

В Усть-Удинском районе Иркутской области ликвидировали пожар, который тушили почти неделю, передает ТАСС.

15 мая в Усть-Удинском районе был зафиксирован лесной пожар, в ночь на 16 мая пожарные спасли от пожара село Аносово, где проживали 600 человек. На борьбу с возгоранием был задействован самолет Бе-200 МЧС России.

Площадь действующих пожаров сократили на 3,5 тыс. га. В Усть-Удинском районе ликвидировали крупное возгорание, причиной которого мог стать поджог порубочных остатков на лесной деляне.

В регионе с 19 мая введен режим ЧС в связи с лесными пожарами.

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