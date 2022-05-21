К "Запорожцам" Репина пририсовали Джо Байдена

Американское посольство на Украине опубликовало в своем аккаунте в Twitter свою версию картины знаменитого русского живописца Ильи Репина "Запорожцы".

На оригинальной картине запорожцы, которая выставлена в Русском музее Санкт-Петербурга, пишут бранное письмо турецкому султану.

На версии американских дипломатов центральный персонаж с пером заменен на президента США Джо Байдена. Коллаж символизирует подписание Байденом сорокамиллиардной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

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