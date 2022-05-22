Мощный торнадо обрушился на город Гейлорд в США

Один человек погиб, более 40 пострадали из-за торнадо в американском штате Мичиган. По данным местной прессы, смерч прошел через город Гейлорд.

Стихия повредила жилые и промышленные здания. Ветер повалил деревья и опоры ЛЭП, оборвал линии электропередачи. В результате более 14 тысяч человек в северной части Мичигана остались без света.

Местные власти говорят, что не были готовы к экстремальной ситуации. В городе даже нет систем оповещения о торнадо, в отличие от других частей страны.

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