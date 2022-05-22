От Северного речного вокзала до Химок запустили речной трамвайчик

В Москве открыт новый речной маршрут. Теперь добраться от Северного речного вокзала до Химок можно за полчаса.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, маршрут работает с 8:00 до 19:30.

"Поездка между столицей и Химками займет всего полчаса, это быстрее чем на других видах транспорта", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Согласно прогнозам, за сезон трамвайчики перевезут между Москвой и Химками 140 тысяч пассажиров.

Пассажиры смогут поделиться своим мнением о новом маршруте.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.