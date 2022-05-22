В Раде создана новая оппозиционная группа

В Верховной раде Украины создана депутатская группа "Восстановление Украины". Как сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк, в новое объединение вошли, в том числе, и бывшие члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая была запрещена на Украине.

Возглавили "Восстановление Украины" депутаты Максим Ефимов и Игорь Абрамович, отметил Железняк.

Ранее деятельность всех пророссийски настроенных партий на Украине была приостановлена. Под запрет попала не только "Оппозиционная платформа – За жизнь", но и "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины. В отношении него расследуется дело о госизмене.

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