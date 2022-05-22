Устроивший стрельбу в подъезде житель Подмосковья сам пришел в полицию

Мужчина, открывший стрельбу в подъезде многоэтажки в Одинцове, спустя полдня самостоятельно явился в полицию, сообщили в подмосковном управлении МВД.

Наделавший шуму конфликт произошел вечером 21 мая в жилом квартале "Спутник", что в деревне Раздоры. Крепко набравшийся подозреваемый сначала закатил скандал в супермаркете, а затем вступил в перепалку с возлюбленным одной из продавщиц, который сделал ему замечание. Хулиган еще на улице вытащил травмат, однако применить его не смог – как утверждают очевидцы, произошло несколько осечек.

Второй раунд стычки случился в подъезде дома на улице Липовой Рощи, когда в спор вмешался охранник. Зашедший в кабину лифта 35-летний мужчина по меньшей мере два раза выстрелил в противников, после чего направился в съемную квартиру, но по ошибке едва не проник в чужое жилье.

Задержать дебошира на месте не удалось, однако днем 22 мая он сам явился в отдел полиции в Одинцове. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку 22-летний молодой человек получил ранения плеча и бедра.

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