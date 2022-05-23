Еврокомиссия: отказ от нефти наполнит военную казну России

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против "полного и немедленного" отказа от закупок российской нефти, которая, по ее словам, в таком случае может быть перепродана на мировом рынке по более высокой цене.

ЕС рассматривает различные варианты ограничений нефтеимпорта в рамках шестого пакета санкций против РФ из-за военной спецоперации на Украине, передает РИА Новости​​​.

По словам фон дер Ляйен, в случае отказа ЕС от закупок нефти, президент РФ Владимир Путин сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и сможет выручить за нее большую сумму. "Это наполнит его военную казну. Нам нужно мыслить стратегически, подходя к этой теме", – сказала она в интервью телеканалу MSNBC.

"Наша экономика – самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии, путинской агрессии", – добавила она.

Глава ЕК заверила, что "со временем" Европа придет к абсолютному и безвозвратному отказу от российских энергоносителей, уже отказавшись от закупок угля, но продолжая импортировать газ и нефть.

"Если президент Путин чего и добился, так это потери своего лучшего клиента. Европа никогда не вернется. Он подтолкнул нас – и это хорошо – в направлении возобновляемой чистой энергетики", – добавила она.

После начала специальной военной операции России на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля, страны Запада объявили серию новых санкций. На данный момент их число достигло десяти тысяч – что является абсолютным рекордом.

Еще громче в Европе стали звучать заявления о необходимости снижения зависимости от российских энергоресурсов.

США активно поддерживают курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ, призывая альтернативных производителей нарастить свою добычу.

Между тем Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции стали серьезным ударом по всей мировой экономике.

Глава государства отметил, что основная цель Запада – ухудшение жизни миллионов людей.

Путин напомнил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

Последние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, сказал президент.

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