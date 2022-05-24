Пассажир, упавший на рельсы в московском метро, погиб

Пассажир, упавший на рельсы, из-за которого в понедельник вечером произошла остановка поездов между станциями столичного метро "Алма-Атинская" до "Автозаводская", погиб. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ранее поступила информация, что 23 мая около 20:00 человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии московского метрополитена. Как выяснилось, происшествие случилось на станции "Орехово". Пострадавший погиб, на место выезжали сотрудники оперативных служб. Около 20:30 движение поездов было восстановлено. Обстоятельства гибели человека выясняются.

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