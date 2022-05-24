Представитель Госдепа обсудит вопросы энергобезопасности с коллегами из Латвии и Эстонии

Представитель Госдепа США обсудит вопросы энергетической безопасности Европы с чиновниками Эстонии и Латвии и лидерами энергетического сектора, сообщило американское внешнеполитическое ведомство. Старший сотрудник Управления по вопросам энергоресурсов Госдепартамента США Гарри Камиан пробудет с рабочим визитом в странах Прибалтики 24-27 июня.

К числу вопросов для обсуждения отнесены снижение зависимости Европы от российского ископаемого топлива и переход на экологически чистые источники энергии, а также усилия Эстонии и Латвии по диверсификации энергопоставщиков.

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