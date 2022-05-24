Убийцам и насильникам запретили работать на транспорте

Госдума приняла закон, запрещающий осужденным за убийства и изнасилования работать таксистами и водителями автобусов. Запрет вступит в силу 1 марта 2023 года.

Он распространяется в том числе на граждан, имеющих судимость за другие тяжкие, особо тяжкие преступления и преступления средней тяжести. Речь идет о тех, у кого судимость не снята и не погашена.

Среди уголовно наказуемых деяний, которые не позволят работать водителем общественного транспорта, – убийство, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Запрет коснется не только россиян, но и выходцев из стран-членов ЕАЭС – это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Согласно закону, трудовые договоры с работниками, не предоставившими справку об отсутствии судимости, будут прекращены.

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