Главком ВКС: полет самолетов РФ и КНР не направлен против других стран

Плановый полет самолетов стратегической авиации России и Китая не направлен на третьи страны. Боевые машины не нарушали ничье воздушное пространство и действовали сугубо в рамках международного права, заявил командующий ВКС РФ Сергей Суровикин.

Напомним, ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские H-6 провели совместное патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей.

В полете их сопровождали истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ.

Минобороны КНР, в свою очередь, пояснило, что полет проводился в рамках военного сотрудничества двух стран.

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