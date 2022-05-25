Пожар на территориии старинного московского храма потушен

Столичные пожарные ликвидировали возгорание в храме Пера и Павла на востоке Москвы, сообщает РИА Новости. Пожар, распространившийся на 150 квадратных метров, бушевал в хозяйственной постройке. По предварительным данным, здание самого храма не пострадало.

Напомним, пожар на территории храма, расположенного в столичном районе Лефортово на улице Солдатской, начался во вторник около 21:00. Примерно через два часа возгорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Причины инцидента выясняются.

История храма насчитывает больше 400 лет, его освятили в 1613 году.

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