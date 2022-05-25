ЕС намерен конфисковать российские активы на 10 млрд евро

Европейский союз (ЕС) заморозил активы российских предпринимателей на 10 млрд евро и готовит почву для конфискации этих денег.

Еврокомиссия (ЕК) 25 мая намерена представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы, сообщает агентство dpa.

Запад ввел против России жесткие санкции, в том числе заморозил $300 млрд, принадлежащих Банку России, и $120 млрд, принадлежащих российским компаниям и предпринимателям.

Министр финансов Антон Силуанов заявил по поводу замороженных $300 млрд, что судьба этих денег "решится путем переговоров".

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