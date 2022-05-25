Жителям Херсона и Запорожья упростили получение гражданства РФ

Президентом России Владимиром Путиным в среду подписан указ, согласно которому упрощается порядок обращения за получением российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что поправки касаются указа, предоставляющего упрощенный порядок жителям ДНР и ЛНР. Решение не должно превышать трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.