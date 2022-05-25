При обстреле белгородской Журавлевки повреждены 10 домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил предварительную информацию о последствиях обстрела села Журавлевки. По факту случившегося Следственный комитет начал расследование.

Ранее глава региона сообщал, что в среду во второй половине дня при обстреле села с территории Украины пострадал молодой человек. По уточненным данным, мужчина 1993 года рождения сейчас находится в больнице. Как он оказался в опасном месте в момент обстрела, выясняется. Несколько недель назад жители из Журавлевки и Нехотеевки были эвакуированы.

На данный момент известно, что 10 домов получили повреждения. Всего за время обстрелов в двух приграничных селах повреждены 82 дома и 41 автомобиль. Восстановление пострадавших строений пока не проводится из-за угрозы новых обстрелов. В четверг, 26 мая, представители белгородской областной администрации проведут в Журавлевке подомовой обход и зафиксируют разрушения.

Расследованием обстоятельств случившегося занялся Следственный комитет России. Сотрудники СК устанавливают личности представителей украинских вооруженных формирований, которые могут быть причастны к этому преступлению.

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