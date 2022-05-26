Власти США призвали не отключать Россию от интернета

В России необходимо сохранить доступ к сети интернет. Это нужно, чтобы жители РФ сохраняли доступ к информации. Об этом рассказал на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы призываем вовлеченных игроков не отключать Россию от сети, чтобы информация продолжала быть доступной в стране, а интернет оставался свободным и был открытым в самой России", – пояснил Прайс.

Он добавил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать российских журналистов и их организации, как в самой России, так и за ее пределами.

В начале мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Так, с 1 января 2025 года будет запрещено использовать средства защиты информации из недружественных стран.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.