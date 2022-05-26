Видео МО РФ: рота десантников взяла укрепленную позицию ВСУ

На очередном видео, снятом в одном из районов проведения специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, демонстрируются хорошо укрепленные полевые позиции ВСУ.

Как поясняется в ролике, опубликованном Минобороны РФ, позиции были обнаружены разведкой с применением БПЛА, после чего по ним был нанесен удар из ствольной артиллерии и минометов. Подразделения ВДВ атаковали позиции, и противник, понеся потери, отступил.

Как пояснил заместитель командира парашютно-десантной роты, подразделение действовало двумя штурмовыми группами. Изначально противник оказывал плотное сопротивление, но в итоге рота овладела этим выгодным рубежом.

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