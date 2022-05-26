Семеро пострадали и один погиб при взрыве в жилом доме в Раменском

Двое детей и пять взрослых пострадали после взрыва и произошедшего вслед за ним пожара в многоквартирном доме в подмосковном Раменском. Также предварительно подтверждается информация об одном погибшем, сообщает РИА Новости.

Взрыв в одной из квартир в жилом доме номер 15, строение 1 на улице Гурьева произошел в четверг. Предполагаемая причина взрыва пока не называется, однако, как пишут в соцсетях очевидцы случившегося, дом не газифицирован.

Официальной информации о погибшем также пока нет. По предварительной информации, это 60-летний мужчина. Как уточняет информагентство со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной ЧП мог стать "взрыв неустановленного устройства". ТАСС сообщает, что причиной взрыва могла стать "неисправность электроприбора".

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