Додон заявил, что его "заказала" Санду

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уголовное дело против него — политический заказ нынешней главы республики Майи Санду.

Политика обвиняют в коррупции, предательстве родины и незаконном обогащении. Сам Додон считает, что в госизмене его обвиняют те, кто зовет в Молдавию НАТО.

По мнению экс-президента, расследующие его дело прокуроры управляются посольством США в республике, сообщает РИА Новости. Кроме того, следователи пытаются приобщить к его делу Соцпартию Молдавии.

Ранее суд Кишинева отправил Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Прокуроры, в свою очередь, просили поместить его в следственный изолятор.

Додона задержали 24 мая вечером. Перед этим в его доме, офисах состоялись продолжительные обыски.

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