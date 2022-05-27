Россия и Иран договорились о бартере

Иран и Россия договариваются о бартерной торговле, сообщил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амин. По словам главы ведомства, В рамках договоренностей Москва сможет импортировать автозапчасти и газовые турбины, а Иран – сталь. Сейчас Тегеран нуждается в цинке, свинце, алюминии для удовлетворения внутреннего спроса, в обмен он готов поставлять запчасти для автомобилей. Некоторые иранские компании уже подписали контракты на ремонт газовых турбин для российских электростанций, передает Press TV.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Иран договорились об интеграции платежных систем Shetab и "МИР". Это позволит стимулировать экономический рост и увеличить денежный оборот между Россией и Ираном во время экономических санкций. Также стороны договорились переходить на нацвалюты во взаимной торговле.