Стало известно, с кем российский лидер проведет телефонный разговор

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что во второй половине дня побеседует по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Нехаммер сообщил в "Твиттере".

По его словам, беседе с Путиным будут предшествовать разговоры Нехаммера с президентом и премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции. Разговор с Путиным австрийский канцлер назвал вкладом своей страны в рамках ее активной политики нейтралитета – путь к миру на Украине, указал Нехаммер, лежит только через диалог.

Ранее сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор. "Телефонная дипломатия продолжается", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь не исключил, что Путин продолжит международные телефонные переговоры также в субботу и воскресенье, и пообещал в этом случае информировать представителей СМИ.

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