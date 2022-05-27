Мишустин ответил на вопрос цитатой из российского гимна

Председатель правительства России Михаил Мишустин на конкурсе "Лидеры России" рассказал, что ему помогает организовать работу кабинета министров. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Я скажу искренне и откровенно: нам силу дает наша верность Отчизне. Это слова из гимна", – сказал Мишустин в ходе суперфинала четвертого конкурса.

Доверие президента Путина и граждан России, продолжил премьер, дает правительству силы работать 24/7.

Мишустин гордится своим коллегами и пообещал еще больше поддерживать и сплачивать коллектив.

"На членов правительства можно положиться", – считает премьер.

По данным Мишустина, в федеральных структурах, правительстве и госкомпаниях на текущий момент трудятся уже 350 участников конкурса "Лидеры России". Среди них он назвал первого замминистра энергетики Павла Сорокина, первого замглавы МЭР РФ Илью Торосова.

Для успеха в работе руководителя нужно научиться делегировать полномочия, уверен Мишустин. По его словам, раньше он стремился "быть отличником" и делать все сам.

"Нужны делегирование, командная работа, миссия, целеполагание – и тогда все получится", – сказал премьер.

В заключение Мишустин попросил участников конкурса не забывать, что их согласие на "большую управленческую должность" означаете "ответственность за коллектив, за людей".

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