Тема:

Спецоперация России 15 минут назад

28 мая 2022 11:06

Реактивный снаряд ВСУ разрушил дом с жильцами под Херсоном

function.mil.ru

Один гражданский погиб и двое ранены после ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по пригороду Херсона. Снаряд попал в жилой дом в поселке Чернобаевка.

Как рассказал РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, в дом попал реактивный снаряд "Ураган". 36-летний мужчина погиб на месте, его родители получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы, мать погибшего, по словам врачей, находится в тяжелом состоянии. Кирилл Стремоусов подчеркнул, что ВСУ обстреливают Чернобаевку "методично каждый день", хотя в радиусе десятка километров от села нет ни российских баз, ни российских военных.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим"Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.

происшествия гибель Украина обстрел ЧП мирные жители / гражданское население новости Херсон ВСУ / Вооруженные силы Украины

Ранее по теме