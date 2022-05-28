Реактивный снаряд ВСУ разрушил дом с жильцами под Херсоном

Один гражданский погиб и двое ранены после ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по пригороду Херсона. Снаряд попал в жилой дом в поселке Чернобаевка.

Как рассказал РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, в дом попал реактивный снаряд "Ураган". 36-летний мужчина погиб на месте, его родители получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы, мать погибшего, по словам врачей, находится в тяжелом состоянии. Кирилл Стремоусов подчеркнул, что ВСУ обстреливают Чернобаевку "методично каждый день", хотя в радиусе десятка километров от села нет ни российских баз, ни российских военных.