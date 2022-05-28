"Зевсу" не хватает средств

На проект ядерного буксира "Зевс" в настоящее время не хватает средств. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Государственный деятель обратил внимание на то, что на данный момент большая сумма Банка России арестована за рубежом. Рогозин предложил "напечатать" деньги и выделить их промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты. По словам главы Роскосмоса, если корпорация получит хотя бы один триллион рублей, это позволит резко форсировать все ключевые программы.

Что касается новой пилотируемой системы "Зевс", отметил Дмитрий Рогозин, это реально продвинутая работа, но в настоящее время на нее не хватает средств. Проект ядерного буксира позволил бы протолкнуть концентрацию интеллекта, промышленного потенциала и технологий. Все это, считает глава Роскосмоса, сплотило бы ракетно-космическую отрасль.

В декабре 2020 года госкорпорация и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон". Он понадобится для использования при полетах в дальний космос. Стоимость контракта — свыше 4,17 миллиарда рублей.

Дмитрий Рогозин вскоре объявил, что аппарат будет называться "Зевс". Первая его миссия запланирована на 2030 год.