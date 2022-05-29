Подписан закон об обязанности туроператоров формировать электронную путевку

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны были вводить подробные параметры каждого проданного туристического пакета и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году, сообщает "Интерфакс".

Теперь туроператор обязан передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации продукта, в единую информационную систему электронных путевок, а турагент – направлять туроператору уведомление о заключении такого договора.

Закон оговаривает, что нарушение туроператором запрета на реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки будет основанием для исключения его из единого федерального реестра.

Кроме того, туристам предоставляется возможность получения сведений, содержащихся в единой информационной системе. Ресурс позволит клиентам отслеживать по номеру договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.