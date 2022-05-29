Планетарный голод: что происходит на самом деле

Тема грядущего планетарного голода становится едва ли не главной и самой тревожной в мировой повестке. Она звучит буквально в каждом разговоре Путина с зарубежными коллегами – те спрашивают его о предстоящем голоде и умоляют сжалиться над человечеством. И все потому, что Байден уже не раз говорил о "путинском росте цен", а западные СМИ с его легкой руки уже запустили тезис о "путинском голоде", мол, коварная Россия готовится уморить полчеловечества.

Типичен здесь канцлер Германии Олаф Шольц. "Говоря прямо, ответственность за это несет только Россия". Коротко и ясно. Россия виновата. Без вариантов. А дальше Германия как председатель в бессмысленной G7 создает некий альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. То есть именно страны-хищники представляют себя так, словно это они будут всех кормить. "Этот альянс открыт для всех, кто не хочет стоять в стороне и смотреть, как беднейшие страны мира расплачиваются за российскую агрессию", – сказал Шольц. Звучит красиво. Но не стыкуется с реальностью. Предсказанный голод – это высокие цены на зерно и продовольствие, которые неподъемны для беднейших стран.

То есть причина нехватки еды – это цены. До лета 2020 года пшеница в мире стоила около 200 долларов за тонну. За неполный год к весне 2021-го цены подскочили почти до 300 долларов. Пик пришелся на апрель 2021 года. При чем здесь Россия? А ни при чем. Ковид "разорвал" логистические цепочки. А в этих условиях США активно печатают доллары и скупают себе зерно. Американцы с того времени – чистые нетто-импортеры продуктов питания. И вот по этой причине уже тогда возникла проблема обострения голода в мире. Это был первый этап повышения цен на зерно. Не по вине России.

Второй этап – рост цен до февраля 2022 года. Еще до начала российской спецоперации на Украине. Пшеница поднялась до 340 долларов за тонну. То есть за полтора года – с 200 до 340! Причина этого – уже второго – скачка цен – энергокризис в Европе, когда непродуманная ставка на "зеленую" энергетику и отказ от "Северного потока-2" взвинтили цены на газ в Европе до неслыханных высот, да так, что производство удобрений стало невыгодным, заводы пришлось останавливать.

Понятно, что зерно на биржах в таких условиях будет расти. Но опять же не по вине России. Наоборот, Россия, несмотря на незаконные санкции, достроила "Северный поток-2", даже заполнила газом новую трубу и была готова в любой момент к новым контрактам на увеличение поставок и тут же открыть вентиль. Так нет! Назло Москве отморозим уши, мир заставим голодать, лишь бы... Лишь бы что? Не очень понятно.

Ну, а дальше третий этап повышения цен – сейчас они уже за 450 долларов за тонну. Это новые санкции. Например, против российских портов, через которые экспортируется зерно. Или, например, против заводов по производству удобрений российской компании "Еврохим", что расположены в Бельгии и Литве. Дело дошло до того, что на заводе в Литве Lifosa введено внешнее управление. В марте его остановили, а вот сейчас в панике каким-то кривым способом литовцы пытаются его перезапустить сами. В Бельгии завод "Еврохима" из-под санкций вывели, но ведь до кризиса с удобрениями сдуру уже довели. Цены взлетели в разы. И все Россия? Так ваши дурные санкции отмените!

А заминированные украинцами порты Николаев и Одесса? Глава европейской дипломатии Боррель ставит задачу "опустошить" закрома Украины. Речь идет о 20 миллионах тонн зерна. Даже говорят о 25 миллионах. Но неизвестно точно, есть ли там хотя бы 20. Ну, так разминируйте акватории Одессы и Николаева, которые Украина же сама и заминировала, кто же против. Россия не препятствует продаже Украиной своих 20 миллионов тонн зерна, если они есть. Другое дело, что, похоже, зерно отдается в качестве платы за оружие с Запада. Да и сама Украина что есть-то будет? Виды на урожай, судя по всему, не очень. Но вывозят все равно – фурами в Румынию, а там у румынских портов уже столпотворение судов-зерновозов. Прекрасно видно на карте в реальном времени. Морские пробки возле Дуная.

А ведь дело злокозненно представляется так, что это Россия блокирует украинские порты и тем самым уморит всех голодом. Позвольте, что такое 20 миллионов тонн, если мировое производство зерна в год – по данным FAO – это Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – порядка 2 миллиардов 800 миллионов тонн? То есть с Украины сейчас вывозят ее 20 миллионов – это менее 1% всего зерна в мире. Мы понимаем, что зерно – это все: и рис, и рожь, и кукуруза, и пшеница, и овес, и фуражное зерно. Допустим, на Украине в ее объеме больше пшеницы, но ведь если речь идет о голоде, то зерно в таком случае взаимозаменяемо. Тут уж не до жиру. То есть не в России и не в Украине дело.

Если говорить о дополнительных причинах предстоящего глобального голода, то это предстоящий неурожай в Индии из-за жары и активная скупка зерна странами Юго-Восточной Азии. В Европе тоже урожай из-за засухи ожидается не самый лучший в этом году.

Конечно же, нас интересуют перспективы самой России. У нас удобрения стоят в разы дешевле, чем в мире. Так что за посевную не волнуемся. Урожай зерновых в этом году ожидается рекордный. С остальными продуктами питания в России тоже недостатка не будет. Мы в этом смысле очень спокойны. А Европа, похоже, совсем запуталась.