Лидеры России и Сербии обсудили укрепление партнерства

Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, в том числе ситуации на Украине и в Косово, а также подтвердили настрой на укрепление партнерства между своими странами.

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля​​​.

Также лидеры стран обсудили вопросы расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В частности, Путин и Вучич условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Ранее Вучич заявил, что Сербия планирует не вводить санкции против России как можно дольше.