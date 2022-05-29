29 мая 2022 17:37

Военные Непала подтвердили обнаружение места крушения самолета

Примерное место падения самолета частной авиакомпании Tara Air установлено, об этом индийскому информагентству Asian News International сообщил представитель армии Непала Нараян Силвал.

По словам военного, о крушении самолета сообщили местные жители, услышавшие звук, похожий на взрыв. По данным Reuters, государственное телевидение Непала сообщило, что жители деревни видели горящий самолет у истоков у подножия гималайской горы в районе, граничащем с Тибетом.

Как сообщил журналистам начальник международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, примерное местоположение самолета – в устье реки Ламче под оползнем. Однако о состоянии судна, как и о том, есть ли выжившие в авиакатастрофе, пока неизвестно.

По данным непальских СМИ, поиски места крушения самолета с воздуха пока приостановлены из-за дождя и сильной облачности. Однако наземные поиски судна продолжаются.

Самолет Tara Air вылетел из туристического города Покхара, расположенного в 125 километрах к западу от Катманду, в небольшой город Джомсом в воскресенье и потерял связь с диспетчерской вышкой за пять минут до приземления. На борту находились 22 человека. Семь из пассажиров – женщины.

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