В МИД России прокомментировали слухи о болезни Путина

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что президент страны Владимир Путин якобы болеет. По словам государственного деятеля, вменяемые люди вряд ли могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания.

Лавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике. "Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления", — отметил министр в интервью французскому телеканалу TF1.

Государственный деятель оставляет слухи на совести тех, кто их распускает вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит.