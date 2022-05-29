29 мая 2022 22:42

В МИД России прокомментировали слухи о болезни Путина


Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что президент страны Владимир Путин якобы болеет. По словам государственного деятеля, вменяемые люди вряд ли могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания.

Лавров обратил внимание на то, что Путин ежедневно появляется на публике. "Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления", — отметил министр в интервью французскому телеканалу TF1.

Государственный деятель оставляет слухи на совести тех, кто их распускает вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит.

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