"Детского" гепатита в России нет

В России не выявлено случаев заболевания гепатитом неизвестной этиологии у детей, риск, что его завезут в страну, стремится к минимуму, сообщает Роспотребнадзор. Для предупреждения завоза инфекции контроль на санитарно-карантинных пунктах усилен, кроме того, авиасообщение с Европой, где распространен вирус, ограничено.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 33 странах пяти регионов зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. При этом девять человек умерли, а в 38 случаях потребовалась трансплантация печени.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам с детьми отказаться от поездок в страны с выявленным гепатитом неизвестной этиологии.