Поклонники PlayStation подали на Sony в суд, потому что не смогли играть

Россияне требуют от Sony Interactive Entertainment компенсации размером 280 млн рублей из-за ограничений доступа к системе PlayStation Store. 28 истцов- поклонников Sony PlayStation – подали коллективный иск в Хорошевский суд, чтобы им вернули возможность покупать ПО и каким-то образом залечили душевную травму.

10 марта компания "Сони" приостановила свою деятельность в России. Это коснулось работы PlayStation Store и импорта приставок. Это, как считают юристы, нарушает права пользователей приставок, поскольку закон о правах потребителей не предусматривает отказ в предоставлении услуг из-за какой-либо ситуации на территории другого государства.

Сумму морального вреда объяснили очень просто. Сама приставка стоит порядка 119 тысяч рублей , так что ее владельца могут подбодрить только 10 млн, пишет "Ведомости".