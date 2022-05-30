30 мая 2022 11:53

На Землю надвигается мощный метеорный шторм


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Астроном Александр Якушечкин рассказал о том, что 31 мая некоторые жители нашей планеты смогут увидеть чудесное зрелище – настоящий метеорный дождь.

"Число метеоров может доходить до десяти тысяч в час", – сообщил он.

При этом длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов.

Правда, максимум метеорного шторма придется раннее утро (по московскому времени), когда в наших широтах уже будет светло.

По словам Якушечкина, лучше всего он будет виден в западном полушарии планеты – в Северной Америке, передает РИА Новости.

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