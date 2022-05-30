В Туркмении хотят назвать проспект именем коня экс-президента

Один из проспектов строящегося в Туркмении нового административного центра в Ахалском велаяте (области) могут назвать именем ахалтекинского коня Акхана.

С таким предложением выступил спикер верхней палаты туркменского парламента – экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, который лично воспитал скакуна.

Он прославился тем, что в 2018 году встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса, пишет русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

На совещании с мэром и председателем Госкомитета по строительству нового областного центра, где и прозвучало это предложение, также обсудили решение президента Сердара Бердымухамедова установить в новом центре скульптуру Акхана.

В связи с этим состоялся обмен мнениями по вопросу наименования проспекта, где будет воздвигнут монумент скакуну, ставшему гордостью туркменского народа.

Строительство нового административного центра Ахалской области ведется в 30 километрах юго-западнее Ашхабада, передает РИА Новости.