Прогноз: летний турпоток в Подмосковье вырастет на 20%

Поток туристов, которые едут в Московскую область, летом увеличится на 15-20%, если сравнивать с 2021 годом, и составит около 8 миллионов человек. Об этом заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

Также он добавил, что сейчас в регионе работают 920 отелей, 190 мест отдыха у воды, 180 парков, 118 детских лагерей, 90 мест для рыбалки, 25 яхт-клубов и 12 гольф-клубов.

Отдельно министр рассказал о развитии глэмпингов. Специально для них разработаны стандарты: на территории обязательно должны быть ресторан, зона для активного отдыха, парковка, Wi-Fi, рум-сервис. В ближайшее время в области откроются 5 новых глэмпингов, пишет агентство ТАСС.

В большинстве случаев отдыхать в Подмосковье едут москвичи. Их около 70%. Среди регионов, где больше всего бронируют номера в гостиницах, Московская область занимает шестое место.