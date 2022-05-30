Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в гуманитарной сфере

Россия решила расторгнуть подписанный в 1998 году с правительством США меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации.

С соответствующим предложением выступил МИД России. Глава правительства Михаил Мишустин одобрил решение, подписанное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, данный шаг вряд ли ухудшит и без того замороженные российско-американские контакты в сфере культуры.

"В сегодняшних условиях, когда американцы занимают такую оголтелую русофобскую позицию, я думаю, что это ничего принципиально не изменит", – сообщил он "Интерфаксу".