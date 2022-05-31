В Херсоне рубль введен в полноценный оборот

В Херсоне российский рубль введен в полноценный оборот. Теперь все магазины обязаны принимать как украинские гривны, так и рубли.

"Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона​​​, – сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. – Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска в ходе операции взяли под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.

Херсонские власти заявили, что будут добиваться присоединения региона к России. Там уже действует российская мобильная связь, а оплата услуг ЖКХ также принимается и в гривнах, и в рублях.

Глава военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов отметил, что никакой народной республики на территории Херсконской области создаваться не будет.

"Город Херсон – это Россия (…). Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", – заявил Стремоусов.