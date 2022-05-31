Боррель не исключил санкций в отношении патриарха Кирилла

Еще в начале мая в рамках нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предложила ввести ограничительные меры в том числе и против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Журналисты спросили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, попадет ли его имя в списки шестого пакета мер против России.

"Я думаю, да", – приводит "Интерфакс" ответ Борреля.

В ночь 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из России нефти. Кроме того, согласованный шестой пакет санкций включает в себя отключение Сбербанка от SWIFT.

Также, как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, он будет предусматривать запрет на вещание еще трех государственных российских телеканалов и санкции против ряда физических лиц.